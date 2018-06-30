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Hayallerini 1 dakikayla kaçıran öğrenci gözyaşlarına boğuldu

HAYALLERİNİ 1 DAKİKAYLA KAÇIRAN ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmayan öğrenci gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 30 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Hayallerini 1 Dakikayla Kaçıran Öğrenci Gözyaşlarına Boğuldu(10/10)6

Ağrı'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmayan öğrenci gözyaşlarına boğuldu.

KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS'nin birinci turumu olan TYT sınavı saat 10.15'te başladı. Ağrı'da sabah saatlerinde okula gelen ve kimliğini evde unuttuğunu fark eden Büşra Demir adlı öğrenci çevrede bulunan vatandaşlar tarafından evine götürüldü. Adeta zamanla yarışan Demir, kimliğini alarak okula geldi.

1 DAKİKA GEÇ KALDI DİYE SINAVA ALINMADI

Demir, 15 Temmuz Anadolu Lisesinde gireceği sınava 1 dakika geç kaldı. Saat 10.01'de okulun kapısının önüne gelen Demir, geç kaldığı gerekçesiyle görevli eğitmen tarafından dersliğe alınmadı. Uzun uğraşlar veren Büşra ve yanındaki vatandaşların çabası bir işe yaramadı. Hayalleri yıkılan öğrenci uzun süre ağladı. Eğitmene yalvaran Demir, "Allah rızası için beni sınava alın" dedi. Öte yandan öğrenciye yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar da uzun süre sınavdan sorumlu eğitmeni ikna etmek için uğraştı. Çabaları yetersiz kalan öğrenci ağlayarak okuldan ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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