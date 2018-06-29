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Hayalindeki Cinsel İçerikli Film Yıldızına Benzemek İçin Servet Harcadı
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HAYALİNDEKİ CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZINA BENZEMEK İÇİN SERVET HARCADI


Hayalindeki Cinsel İçerikli Film Yıldızına Benzemek İçin Servet Harcadı
Tarih : 29 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Hayalindeki Cinsel İçerikli Film Yıldızına Benzemek İçin Servet Harcadı(7/10)3

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Vicky Pelletier-Primeau, hayalindeki cinsel içerikli film yıldızına benzemek için onlarca plastik cerrahi operayonu geçirdi. Primeau, bu ameliyatlar için 180 bin lira harcadı.

7 SENEDİR UĞRAŞIYOR

26 yaşındaki kadın, 19 yaşından beri baş koyduğu bu yolda sonunda amacına ulaştı ve istediği görünüme neredeyse ulaştı. Primeau yolculuğuna 5 bin dolara mal olan 4 kalça enjeksiyonu ile başladı. Genç kadın aynı zamanda iki göğüs büyütme ameliyatı geçirdi.

DEVAM EDECEK

Primeau tüm bu prosedürlere rağmen hayalindeki görünüşe henüz tam olarak ulaşamadığını ve operasyonlara devam edeceğini söyledi.

HAREKETLERİ KISITLANDI AMA VAZGEÇMEDİ

Artık kendini daha mutlu hisseden 26 yaşındaki kadın, bazen çok acı hissetse ve bazı hareketleri yapmakta zorlansa da gelecekte daha fazla implantın hayalini kurduğunu sözlerine ekliyor. Primeau, bu sayede cinsel içerikli film yıldızlarına daha fazla benzeyebileceğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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