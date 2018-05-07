HAWAİİ'DE YANARDAĞ HAREKETE GEÇTİ! LAVLAR 26 EVİ YUTTU, 1700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Kilauea Yanardağı'nın patlamasıyla sarsılan Hawaii'de pek çok ev tahrip olurken yüzlerce vatandaş da evlerinden tahliye edildi. Yanardağın ne kadar süre daha aktif olacağı belirsizliğini koruyor.
Hawaii'de 26 ev, Kilauea Yanardağı tarafından tahrip edildi. Yanardağın lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü açıklandı.
EVLERİNE DÖNEMEYECEKLER
1700 kişi evlerinden tahliye edilirken bu vatandaşların uzunca bir süre evlerine dönemeyecekleri belirtildi. Lavların hareket hızı yavaş olsa da 36 bin metrekare alana yayılmış durumda. Lavların ne zaman duracağı ya da ne kadar daha yayılabileceği ile ilgili henüz bir işaret yok.
DEPREMLERİ DE TETİKLEDİ
ABD Geological Survey volkanbilimci Wendy Stovall, "Sistemin patlaması için daha fazla magma var. Bu tedarik olduğu sürece, patlama devam edecek." dedi. Amerikan Kızıl Haçı, yaklaşık 240 kişinin ve 90 evcil hayvanın cumartesi gecesini sığınaklarda geçirdiğini söyledi. Bazı vatandaşların gerekli evraklarını ve evcil hayvanlarını almaları için kısa süreliğine evlerine dönmelerine izin verildi.
Patlamaların depremleri de tetiklediği ve 6,9 büyüklüğündeki depremin adanın son 40 yılında kaydedilen en büyük sarsıntı olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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