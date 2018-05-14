HAVALİMANINDAKİ UÇAK KAZASININ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
Atatürk Havalimanı'nda Güney Kore uçağının kalkış sırasında THY uçağının kuyruğuna çarptığı an pilotun kuleyle olan konuşmaları ortaya çıktı.
Atatürk Havalimanı'nda Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası kule ile pilot arasında yaşanan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
GÜNEY KORE UÇAĞI, THY UÇAĞINA ÇARPMIŞTI
İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları'na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.
KAZA ANINDA PİLOTUN KULEYLE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Telsiz konuşmalarına yansıyan diyalogda Türk Hava Yolları pilotu, kuleye arkadan bir hasar aldıklarını bildiriyor. Çarpışma anından hemen sonra pilot ile kule arasındaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:
İŞTE O DİYALOG
-Pilot: Arkadan bir hasar var sanıyorum
-Kule: Anlaşılmadı
-Pilot: Efendim, arkadaki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız.
-Kule: Takip ediyoruz efendim. Şu anda gördük.
Kaynak: haberinburada
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