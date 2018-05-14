İnce, 'toplumu Barıştıracağım' Deyip Ezber Bozdu
Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı
82 Yıllık Takım Trump'ın Onuruna İsmini Değiştirdi!
Türk Siriye Mahkemeden Kötü Haber! Apple'ı Haklı Buldu
Manchester City'nin Yıldızı, 2025'e Kadar İmzayı Attı
İyi Parti Lideri Meral Akşener: 100 Bin İmza 6 Saatte Toplandı
Londra'da Konuşan Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Karar Talihsizlik, Reddediyoruz!
Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı
Kudüs'te Gergin Bekleyiş Sürerken Gazze Karıştı: 1 Filistinli Öldü
6 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Babasına Bu Fotoğrafı Gönderdiler
Havalimanındaki Uçak Kazasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!
Kalçasıyla İlgili Merak Edilen Gerçeği Canlı Yayında İtiraf Etti
Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı

Havalimanındaki uçak kazasının ses kayıtları ortaya çıktı!

HAVALİMANINDAKİ UÇAK KAZASININ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!

Atatürk Havalimanı'nda Güney Kore uçağının kalkış sırasında THY uçağının kuyruğuna çarptığı an pilotun kuleyle olan konuşmaları ortaya çıktı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Havalimanındaki Uçak Kazasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!(10/10)6

Atatürk Havalimanı'nda Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası kule ile pilot arasında yaşanan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

GÜNEY KORE UÇAĞI, THY UÇAĞINA ÇARPMIŞTI

İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları'na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.

KAZA ANINDA PİLOTUN KULEYLE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Telsiz konuşmalarına yansıyan diyalogda Türk Hava Yolları pilotu, kuleye arkadan bir hasar aldıklarını bildiriyor. Çarpışma anından hemen sonra pilot ile kule arasındaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

İŞTE O DİYALOG

-Pilot: Arkadan bir hasar var sanıyorum

-Kule: Anlaşılmadı

-Pilot: Efendim, arkadaki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız.

-Kule: Takip ediyoruz efendim. Şu anda gördük.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Havalimanındaki  Uçak  Kazasının  Ses  Kayıtları  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER