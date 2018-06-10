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Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti
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Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti

HAVALİMANINDA YAKALANAN RAHİP KILIĞINDAKİ EROİN KAÇAKÇISI, POLİSİ AFOROZ ETMEKLE TEHDİT ETTİ

İtalya'nın başkenti Roma'da, rahip kılığına girerek ülkeye 1 milyon euro değerinde eroin sokmaya çalışan bir adam havaalanıdaki kontrol görevlilerini "aforoz etmekle" tehdit etti.

Tarih : 10 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Havalimanında Yakalanan Rahip Kılığındaki Eroin Kaçakçısı, Polisi Aforoz Etmekle Tehdit Etti(7/10)3

İtalya'nın başkenti Roma'da, rahip kılığına girerek ülkeye 1 milyon euro değerinde eroin sokmaya çalışan bir adam havaalanıdaki kontrol görevlilerini "aforoz etmekle" tehdit etti.

Nijeryalı olduğu anlaşılan adam, Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda gümrük kontrolüne takıldı. Katolik rahiplerin kullandığı beyaz yakalı gömleklerden giyen ve haç takan adam, kimlik ve seyahat bilgileri sorulduğunda ABD vatandaşı bir din adamı olduğunu ve Mozambik'ten bir misyonerlik seyahatinden döndüğünü söyledi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, bavulunu açması talebine direnen adam, gümrük görevlileri ve mali polise bunu zorla yapmaları halinde "dine saygısızlık etmiş olacakları" uyarısında bulundu ve "Sizi aforoz ederim" dedi.

Ancak güvenlik görevlilerini "aforoz etme" tehdidi işe yaramadı ve bavul açıldığında gizli bölmelere yerleştirilmiş 3 kg eroin bulundu.

Güvenlik güçleri daha sonra yaptıkları incelemelerde ülkeye eroin sokarken yakalanan adamın rahip olmadığını belirledi. İsmi açıklanmayan adamın iddia ettiği gibi ABD vatandaşı da olmadığı, yalnızca vatandaşlık başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Sahte rahibin bavulunda bulunan eroinin Roma yakınlarındaki sahil kasabalarında satılmasının planlandığını tahmin ediyor. Saflık kalitesi yüksek olan bu 3 kg'lık eroinin satış değerinin 1 milyon euro'nun üzerinde olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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