Chp'li Vekilden Çok Konuşulacak Sözler: F-35 Uçakları Rüşvettir
El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
Fetö'cüler Kiliseyi Buluşma Mekanı Yaptı!
Gökdelene Tırmanan Rakun, Sosyal Medyanın Yıldızı Oldu
Mahkemeden Tüm Sürücüleri İlgilendiren Karar! 2 Km'yi Makul Kabul Etti
'sadece Fiziğimizle Gündeme Gelmek İstemiyoruz'
Ak Partili Elitaş: Laiklik Elden Gidiyor Diyen İnce, Umre İle Övünüyor
Havadan, Karadan Turist Yağdı! Adım Atacak Yer Kalmadı
Eski Galatasaraylı Telles Kıymete Bindi
Pkk'nın Kandil'deki Sözde Lider Kadrosu Nereye Kaçtı?
Eşiyle Barışmaya Giden Damadı, Kayınpederi Katletti
Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
Cüneyt Çakır, Dünya Kupasında Yöneteceği Maçla Tarihe Geçecek
Bahçe Duvarından Atlamak İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı
Altınordulu Berke İçin Fenerbahçe Devreye Girdi
Galatasaray'da İlk Ayrılık! 2 Yıllık İmzayı Attı
Sele Kapılan Aracını Elleriyle Tutmaya Çalışan Sürücü, Anbean Kamerada!
Boşanmak İsteyen Karısını, Babasının Gözü Önünde 5 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı
Başkan Cengiz: Doğru Bildiğimiz Yolda İlerleyerek Yine Kazanacağız

HAVADAN, KARADAN TURİST YAĞDI! ADIM ATACAK YER KALMADI


Havadan, karadan turist yağdı! Adım atacak yer kalmadı
Tarih : 14 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Havadan, Karadan Turist Yağdı! Adım Atacak Yer Kalmadı(9/10)5

Son bir haftadır akın akın Bodrum'a gelen tatilciler nedeniyle ilçede adım atacak yer kalmamıştı. Arefe günü yurdun birçok kesimnden ve özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler ilçe girişinde 8 km'ye yakın uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlar 20 dakikalık mesafede 1 buçuk saatte ilerleyebildi. İHA'nın haberine göre, ramazan bayramını turizmin göz bebeği Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Gözde turizm bölgesi hem havadan, hem de karadan yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

EMNİYET KUŞ UÇURTMUYOR

Bodrum'un ilk girişi olan Güvercinlik ve Torba trafik uygulama noktaları ise kırmızı alarma geçti. Tüm araçları didik didik arayan Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri ilçede kuş uçurtmuyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ise ilçeye girmek isteyen dilencileri ilçe girişinden geri çeviriyor. Trafik kontrolüne takılan vatandaşlar ise uygulamaların çok önemli olduğunu belirterek "Bayram yoğunluğunda bu uygulamalar çok güzel. Trafikte biraz beklesek de önemli değil çünkü güvenlik en önemli husus bizim ve ülkemiz için" ifadelerini kullandılar.

UÇAK VE OTOBÜS EK SEFERLERİ 2 KATINA ÇIKTI

Arefe günü Milas - Bodrum hava alanı da en yoğun yerlerden biri oldu. Türk Hava Yolları Bodrum'a 39 ek sefer koyarken özel hava yolu şirketlerinin ise 250'ye yakın ek sefer ilave ettiği öğrenildi. Otobüs şirketleri ise Bodrum'a gelen otobüs seferlerini 3 katına çıkardı. Hava limanından uçakların biri inip biri kalkarken, Uzun yol otobüsleri ise otogarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan Bodrum'a yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisttin geldiği öğrenilirken Muğla geneline ise yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin geldiği tahmin ediliyor. Turistlerin en çok geldiği bölgelerin başında Bodrum yer alırken Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça tercih edilen turizm bölgeleri oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Havadan  Karadan  Turist  Yağdı  Adım  Atacak  Yer  Kalmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER