HAVADA 'GARİP KOKU' PANİĞİ! YOLCULAR FENALAŞTI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI
Hollanda'dan Antalya'ya gelen Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, "Garip bir kokunun ardından" 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Antalya'ya giden Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yaptı.
ÖNCE GARİP BİR KOKU YAYILDI
Görgü tanıklarına göre, uçağın içinde "Garip bir kokunun yayılmasının ardından" yolcular kendilerini rahatsız hissetmeye başladı. Transavia Hava Yolları'na ait HV163 sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, 185 yolcusuyla birlikte Pazar sabahı saat 06: 00'da Antalya'ya gitmek üzere Amsterdam'dan havalandı.
8 YOLCU ANİDEN FENALAŞTI
Ancak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra uçaktaki 8 yolcu aniden fenalaştı. Koridora uzanan hastalara ilk müdahale, kabin personeli tarafından yapıldı. Bu arada pilot, Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastalardan ikisi, havalimanında hasır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 hastanın tedavisi ise, ayakta gerçekleştirildi.
YOLCULAR İÇİN VİYANA'YA BAŞKA UÇAK GÖNDERİLDİ
Transavia Hava Yolları, yolcuların rahatsızlanmasına neden olan kokunun belirlenmesi için uçağın Hollanda'ya geri dönmesine karar verdi. Yolcuların Türkiye'ye getirilmesi için Viyana'ya başka bir uçak gönderildi.
İNCELEMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK
Uçaktaki yolculardan Hetty Roelofsen, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Roelofsen arkasında, yanında ve ön tarafında oturan birçok kişinin aniden rahatsızlandığını belirterek, "Bir kişi, garip bir koku duyduktan sonra fenalaştı" dedi. Soruna neyin yol açtığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Hava yolu sözcüsü, Amsterdam'da inceleme ve araştırmanın ardından gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
- Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
- Başkent'te Korkunç Olay! Metronun Önüne Atlayarak Hayatına Son Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
- Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
- Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
- Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar