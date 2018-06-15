HAVAALANINDA PANİK! YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, SEFERLER DURDURULDU
Kiev'de Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağı, pistten çıkınca yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi. Yaralanan olmazken pist uçuşlara kapatıldı.
Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu Kiev Sikorskiy (Julyanı) Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı.
UÇAK PİSTTEN ÇIKTI
Sikorskiy Havaalanı Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Haziran Perşembe günü saat 20.40'ta Bravo Hava Yolları'na ait 4406 sefer sayılı Antalya-Kiev uçağının pistten çıktığı belirtildi.
YARALANAN OLMAZKEN YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Kaza sırasında uçakta bulunan 169 yolcunun acil çıkış kapılarından tahliye edildiği, yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.
YOLCULAR, KANATLARDAN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ SÖYLEDİ
Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini gördüklerini söylediler.
Kaynak: haberinburada
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