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Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı

HATAY'DA ORMANLIK ALANDA KAYBOLAN 6 YAŞINDAKİ UFUK'U ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hatay Hassa'da konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 22:50
Puan Ver : Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı(8/10)4

Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete giden konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı.

AİLESİYLE BİRLİKTE YAKINLARINI ZİYARETE GİTTİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Tatar, ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ziyarete geldi.

KONUŞMA ENGELLİ ÇOCUK BİR ANDA KAYBOLDU

Saat 15:00 sıralarında Muhammed Tatar, 6 yaşındaki konuşma engelli oğlu Ufuk ve kardeşiyle evin yakınındaki bir su kaynağına gitti. Kardeşiyle birlikte kaynaktan su doldurduğu sırada oğlu Ufuk'un yanında olmadığını fark eden Tatar, jandarmayı arayarak yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DRONE İLE HAVADAN DESTEK VERİLİYOR

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramada Drone ile de havadan destek veriliyor. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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