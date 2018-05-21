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Hatay'da askeri araç şarampole uçtu: 11 askerimiz yaralandı

HATAY'DA ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU: 11 ASKERİMİZ YARALANDI

Hatay Kırıkhan'da Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Hatay'da Askeri Araç Şarampole Uçtu: 11 Askerimiz Yaralandı(6/10)2

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Suriye sınırındaki Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

11 ASKER YARALANDI

Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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