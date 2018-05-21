HATAY'DA ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE UÇTU: 11 ASKERİMİZ YARALANDI
Hatay Kırıkhan'da Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Suriye sınırı yakınlarında askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Suriye sınırındaki Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.
11 ASKER YARALANDI
Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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