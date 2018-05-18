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Hastanelerdeki Sus Pozunu Veren Hemşire Yıllar Sonra İtiraf Etti: İyi Ki Çektirmişim

HASTANELERDEKİ SUS POZUNU VEREN HEMŞİRE YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ: İYİ Kİ ÇEKTİRMİŞİM

İstanbul'da 1976 yılında bir reklam ajansının çektiği şimdi tüm Türkiye'deki hastanelerin duvarında olan "sus" işareti yapan hemşire pozunun sahibi ilk kez konuştu.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Hastanelerdeki Sus Pozunu Veren Hemşire Yıllar Sonra İtiraf Etti: İyi Ki Çektirmişim(7/10)3

İstanbul'da 42 yıl önce bir reklam ajansı tarafından ödünç alınan hemşire kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafla sağlık kuruluşlarının duvarlarında yer edinen Dilek Tunca, insanların akıllarına kazınan "sus" pozunun sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

42 YIL ÖNCE ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF ŞİMDİ HER YERDE

Geçmişte yaygın olarak kullanılan fotoğrafın kahramanı Tunca belki de İstanbul'da 1976 yılında gerçekleşen çekimler sonrası bu pozun ülkenin dört bir köşesindeki duvarları süsleyeceğini hayal bile etmemişti.

Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı.

KENDİSİ DIŞINDA BAŞKA KİŞİLERİN DE FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ

Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.

Daha sonra bir ilaç firmasının sağlık kuruluşları için "sus işareti" kataloğu deneme çekimlerine katıldığını vurgulayan Tunca, kendisinin dışında başka kişilerinin de fotoğraflarının alındığını vurguladı.

KIYAFETİ BİR BAŞHEMŞİREDEN ÖDÜNÇ ALMIŞLAR

Kendisinin seçilmesi üzerine bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunca, "Fotoğrafım senelerdir hastanelerde. Son zamanlarda kep kalktığı için şu an azaldı ama fotoğrafın bu kadar ses getireceğini, bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmemiştim." dedi.

ALMANYA'DA FOTOĞRAFIYLA KARŞILAŞTI

Dilek Tunca, fotoğrafının sağlık kuruluşlarında yaygın olarak kullanılmaya başlamasının ardından gittiği hastanelerde doktor ve sağlık çalışanlarının kendisini tanıdığını ve yakınlık gösterdiklerini söyledi.

Almanya'da bir klinikte fotoğrafıyla karşılaştığını ve çok şaşırdığını ifade eden Tunca, şöyle konuştu:

"Almanya'da bir sağlık kuruluşunda bu fotoğrafı gördüm. Diş hekiminin Türk olduğunu öğrendim. Fotoğrafı Türkiye'den götürmüş. Şaşırdığımı anlayınca 'ben bu fotoğrafı çok seviyorum, benim favorim. Türkiye'den aldım getirdim' dedi. Sonra bir anda bana baktı öyle şaşırıp kaldı. 'Yoksa bu siz misiniz?' diye sordu. 'Evet' deyince çok sevindi, ben de fotoğrafımı onun için imzaladım.

"İYİ Kİ SUS POZUNU ÇEKMİŞİM"

Sosyal medya üzerinden hiç tanımadığı kişilerden de güzel mesajlar aldığını belirten Tunca, onları okudukça mutlu olduğunu söyledi.

Hemşireler Haftası nedeniyle sağlık çalışanlarının bu gününü kutlayan Tunca, "İyi ki 'sus' pozunu çektirmişim. Fotoğraflarım sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, gerçekten çok mutluyum. İnsanların hafızasına kazındığı için ayrı bir gurur yaşıyorum. Bütün hemşirelerin bu güzel gününü kutluyorum. Ben kandan çok korkarım, yara göremem, birisinin bir yerinin ağrıdığını görürsem o ağlıyorsa ben de ağlarım. Bu dünyadan göçtükten sonra arkamdan böyle hoş bir seda kalacağı için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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