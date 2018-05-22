HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN KARI-KOCAYI ÖLDÜRÜP KAÇTI!
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan ve Suzan Sarı kurtarılamadı.
HASTANE ÖNÜNDE BEKLEYEN KARI KOCAYI HEDE FALDI
Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde bekleyen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı.
6-7 EL ATEŞ EDİLDİ
6-7 el ateş açan saldırgan kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
RAMAZAN SARI DAHA ÖNCE DE YARALANMIŞTI
Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırının bu olayla ilgisini araştırıyor.
Kaynak: haberinburada
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