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HASTALIKLI ETLERİ Mİ YEDİK? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!


Hastalıklı etleri mi yedik? Bakanlıktan açıklama geldi!
Tarih : 27 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Hastalıklı Etleri Mi Yedik? Bakanlıktan Açıklama Geldi!(6/10)2

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, bir gazetede yayımlanan "Deli dana yedirmişler" başlıklı haberde yer alan Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'dan ithal ettiği sığır etinde "deli dana" (BSE) hastalığına rastlandığı iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

"HABERİN DOĞRU OLMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR"

Konuyla ilgili Bakanlık'tan şu açıklama yapıldı:

İthal edilen etlerin bilimsel olarak BSE açısından risk grubunda olmayan 30 ayın altındaki sığırlardan elde edilmesi, Bakanlığımız veteriner hekimlerince yürütülen kesim öncesi kontrollerinde BSE hastalığına ilişkin klinik belirtilerin olmaması, soruşturma kapsamında BSE tespit edildiğine dair herhangi bir analiz raporunun bulunmaması ve bugüne kadar Polonya'dan ihraç edilen etlerde AB üyesi ve diğer ülkelerde BSE hastalığına ilişkin herhangi bir tespitin olmaması dikkate alındığında habere konu olan iddiaların doğru olmadığı net olarak anlaşılmaktadır.

POLONYA'DAN BİLGİ İSTENDİ

Bakanlıkça, haberde bahsi geçen konunun, 2011 yılındaki ithalat uygulamalarıyla ilgili o ülkedeki kesimhanelerin birbirlerini şikayeti üzerine ortaya çıktığı belirtilen konuya ilişkin olarak Polonya adli makamlarınca yürütülen soruşturmaya yönelik adli yardımlaşma kapsamında Bakanlıktan bilgi talep edildiği aktarıldı.

"HASTALIĞA RASTLANMADI"

Yazışmalarda, Türkiye'ye gönderilen etlerde "süngerimsi beyin (BSE)" hastalığı tespit edildiğine yönelik herhangi bir bilgi yer almadığı vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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