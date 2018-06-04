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Harry Kane Avrupa'yı Salladı! Yıldızları Geride Bıraktı
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Harry Kane Avrupa'yı salladı! Yıldızları geride bıraktı

HARRY KANE AVRUPA'YI SALLADI! YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 201,2 milyon euroyla Tottenham'dan Harry Kane oldu.

Tarih : 04 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Harry Kane Avrupa'yı Salladı! Yıldızları Geride Bıraktı(10/10)6

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2018 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 201,2 milyon euro piyasa değeri bulunan İngiliz golcü Kane, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı.

KANE'İN EN YAKIN TAKİPÇİSİ NEYMAR OLDU

Paris Saint-Germain'in (PSG) 2017 yazında 222 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, 195,7 milyon euro piyasa değeriyle Kane'i takip etti.

Listede üçüncü sırayı alan PSG'nin Fransız futbolcusu Kylian Mbappe'ye 186,5 milyon euro değer biçildi. Üç futbolcunun ardından Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi, 184,2 milyon euro, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah da 171,3 milyon euro piyasa değeriyle sıralandı.

Real Madrid'in Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo ise 103,4 milyon euro'luk değeriyle 24. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

Harry Kane (Tottenham): 201,2 milyon euro Neymar (PSG): 195,7Kylian Mbappe (PSG): 186,5Lionel Messi (Barcelona): 184,2Muhammed Salah (Liverpool): 171,3Dele Alli (Tottenham): 171Kevin De Bruyne (Manchester City): 167,2Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 164,5Paulo Dybala (Juventus): 164,2Romelu Lukaku (Manchester United): 163,4

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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