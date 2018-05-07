Alişan ve Buse Varol, şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı törende evlendi. Çifte, düğünde takılan altınlar ise göz kamaştırdı.

Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu. Nikahta konuşan Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi. Takı töreninin ardından oyun alanına geçen çift, takıların ağırlığından hareket etmekte zorluk yaşadı.

KİLO KİLO ALTIN TAKILDI

Düğünde Alişan ve Buse Varol'a çok sayıda Cumhuriyet altını takıldı. Çağla Şıkel yakın arkadaşı Alişan'la birlikte halay çekti. Çift, düğün boyunca takıların fazlalığı yüzünden zor anlar yaşadı.

FENERBAHÇE BAYRAĞI AÇTILAR

Düğün pastası kesilirken Buse Varol ve eşi Alişan ellerinde Fenerbahçe bayraklarıyla gösteri yaptı.

İşte çiftin düğün töreninden kareler...

Kaynak: haberinburada