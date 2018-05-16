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Hapis karar verildi, yorumlar yıkıldı: İçerde misin?

HAPİS KARAR VERİLDİ, YORUMLAR YIKILDI: İÇERDE MİSİN?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy hakkında verilen hapis cezasının ardından sosyal medyada Ulusoy'a "İçerde misin?" diye sordu.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Hapis Karar Verildi, Yorumlar Yıkıldı: İçerde Misin?(5/10)1

Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında mahkemeden ceza yağdı. Cenk Eren 6 yıl 3 ay, Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

TWITTER'DA BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Çağatay Ulusoy hakkında hapis kararının verilmesinin ardından Twitter'da Çağatay Ulusoy ismi trend listesinde birinci sıraya yerleşti.,

"İÇERDE MİSİN?" DİYE SORDULAR

Sevilen oyuncunun başrolünde oynadığı "İçerde" dizisine atıf yapan kullanıcılar Twitter'dan Çağatay Ulusoy'a "İçerde misin?" diye sordu.

İşte Çağatay Ulusoy için yapılan yorumlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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