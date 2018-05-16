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Hangi otomobil 2018'in en iyi otomobili seçildi ?

HANGİ OTOMOBİL 2018'İN EN İYİ OTOMOBİLİ SEÇİLDİ ?

Fransız üretici Citroen'in en dinamik ve en sevilen modeli C3 Aircross, 2018'in en iyi otomobili seçildi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Hangi Otomobil 2018'in En İyi Otomobili Seçildi ?(10/10)8


Fransız üretici Citroen'in en dinamik ve en sevilen modeli C3 Aircross, 2018'in en iyi otomobili seçildi. 2018'in Autobest modeli seçilen C3 Aircross, kompakt ve pratik özelliği ile sürücüler tarafından desteklenen otomobiller arasında yer alıyor.



BİN 423 LİRA KALDI



Geçtiğimiz günlerde Avrupan'ın 31 ülkesinden farklı otomobil gazetecilerini bir araya getiren organizasyon tamamlandı ve 2018 Autobest modeli seçildi. 31 farklı ülkeden oylamaya katılan 31 farklı otomobil gazetecisinin verdiği oylarla 2018'in en iyi otomobili olarak Citroen C3 Aircross seçildi. İlk beşe kalarak bin 423 puan aldı.



AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ OLDU



Citroen C3 Aircross, farklı segmentlerden beş finalist arasından açık ara farkla birinci oldu. Autobest ödülünü Avusturya'da alan Citroen C3 Aircross, gelecek yıl yeni teknolojiler sunacağının müjdesini de verdi.



2018'in en iyi otomobili seçilen araç için ödülü Citoren'in CEO'su Linda Jackson aldı



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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