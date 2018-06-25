HANGİ ANKET ŞİRKETİ SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU BİLDİ? İŞTE YANITI
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,5, Muharrem İnce ise yüzde 30,7 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.5, Muharrem İnce ise yüzde 30.7 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 53,5, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 34,1, HDP ise yüzde 11,4 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu. ORC, 17-19 Haziran arasında yaptırdığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını 52,7 açıklamıştı.
SEÇİM YASAKLARI OLMASINA RAĞMEN ANKET ŞİRKETLERİ SONUÇ YAYINLADI
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına yönelik olarak Mayıs ayından bu yana, Türkiye'deki tüm anket şirketleri ulaştıkları sonuçları yayımladı. Özellikle 18 ila 22 Haziran tarihleri arasında, seçim yasakları olmasına rağmen anket şirketleri sonuç açıkladı. Mayıs ayından başlayarak 22 Haziran tarihine kadar anket sonuçlarını yayımlanan anket şirketlerinden hangisi seçim sonuçlarını bildi?
İşte seçim sonucuna yaklaşan anketler:
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI
Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52, 50 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu. ORC, 17-19 Haziran arasında yaptırdığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını 52,7 açıklamıştı.
GENEL SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI
AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden yüzde 53,61 oranında oy aldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise yüzde 34, 19 oranında oya sahip. Konda, 9-10 Haziran arasında yaptırdığı seçim anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 53,8 olarak açıklayarak seçim sonuçlarına yaklaşan anket şirketi oldu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçimle İlgili Açıklama Yapıyor
- 79 Yaşında Milletvekili Seçilen Deniz Baykal, Meclis'te İlk Oturumu Yönetecek
- Agit Gözlemcisi Tartışmalara Noktayı Koydu: Seçimler Şeffaf Yapıldı
- Erdoğan'a Baba Ocağında Rekor Destek! Halk Sokaklara Döküldü
- Erdoğan'ın Yüzde 52 Aldığı Ankara'da, Ak Parti 9 Puanlık Oy Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
- Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
- Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi
- Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
- Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar