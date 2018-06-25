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Hangi anket şirketi seçim sonuçlarını doğru bildi? İşte yanıtı

HANGİ ANKET ŞİRKETİ SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU BİLDİ? İŞTE YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,5, Muharrem İnce ise yüzde 30,7 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Hangi Anket Şirketi Seçim Sonuçlarını Doğru Bildi? İşte Yanıtı(7/10)3

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.5, Muharrem İnce ise yüzde 30.7 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 53,5, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 34,1, HDP ise yüzde 11,4 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu. ORC, 17-19 Haziran arasında yaptırdığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını 52,7 açıklamıştı.

SEÇİM YASAKLARI OLMASINA RAĞMEN ANKET ŞİRKETLERİ SONUÇ YAYINLADI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına yönelik olarak Mayıs ayından bu yana, Türkiye'deki tüm anket şirketleri ulaştıkları sonuçları yayımladı. Özellikle 18 ila 22 Haziran tarihleri arasında, seçim yasakları olmasına rağmen anket şirketleri sonuç açıkladı. Mayıs ayından başlayarak 22 Haziran tarihine kadar anket sonuçlarını yayımlanan anket şirketlerinden hangisi seçim sonuçlarını bildi?

İşte seçim sonucuna yaklaşan anketler:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52, 50 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına en fazla yaklaşan anket şirketi ORC oldu. ORC, 17-19 Haziran arasında yaptırdığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını 52,7 açıklamıştı.

GENEL SEÇİMİ ANKET SONUÇLARI

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 24 Haziran genel seçimlerinden yüzde 53,61 oranında oy aldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ise yüzde 34, 19 oranında oya sahip. Konda, 9-10 Haziran arasında yaptırdığı seçim anketinde Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 53,8 olarak açıklayarak seçim sonuçlarına yaklaşan anket şirketi oldu.

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Kaynak: haberinburada



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