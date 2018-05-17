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Hangi Aday Hangi Takımı Tutuyor? İşte Yanıtı
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HANGİ ADAY HANGİ TAKIMI TUTUYOR? İŞTE YANITI


Hangi aday hangi takımı tutuyor? İşte yanıtı
Tarih : 17 Mayıs 2018, 23:00
Puan Ver : Hangi Aday Hangi Takımı Tutuyor? İşte Yanıtı(10/10)6

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HANGİ TAKIMI TUTTUKLARI MERAK EDİLİYOR

Seçim yarışının yanı sıra futboldaki yarış da nefes kesiyor. Ligin son haftasına Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluk iddiasıyla girerken Cumhurbaşkanı adaylarının hangi takımları tuttukları da merak konusu.

İşte adaylar ve tuttukları takımlar:

Recep Tayyip Erdoğan: Fenerbahçe

Muharrem İnce: Fenerbahçeli ve kongre üyesi

Meral Akşener: Takım tutmuyor, Beşiktaş'a sempati duyuyor

Temel Karamollaoğlu: Memleketi Sivas'ın takımı Sivasspor'u tutuyor

Selahattin Demirtaş: Galatasaray

Doğu Perinçek: Galatasaray

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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