HANGİ ADAY HANGİ TAKIMI TUTUYOR? İŞTE YANITI
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını yoğunlaştırdı.
HANGİ TAKIMI TUTTUKLARI MERAK EDİLİYOR
Seçim yarışının yanı sıra futboldaki yarış da nefes kesiyor. Ligin son haftasına Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluk iddiasıyla girerken Cumhurbaşkanı adaylarının hangi takımları tuttukları da merak konusu.
İşte adaylar ve tuttukları takımlar:
Recep Tayyip Erdoğan: Fenerbahçe
Muharrem İnce: Fenerbahçeli ve kongre üyesi
Meral Akşener: Takım tutmuyor, Beşiktaş'a sempati duyuyor
Temel Karamollaoğlu: Memleketi Sivas'ın takımı Sivasspor'u tutuyor
Selahattin Demirtaş: Galatasaray
Doğu Perinçek: Galatasaray
Kaynak: haberinburada
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