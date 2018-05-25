Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki 7 aylık hamile kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AİLE, PATPAT ARACIYLA YOL KENARINDA DURDULAR

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Geçimlerini kömür toplayarak sağlayan Şişekıran Ailesi'nin fertleri, Şahin Mahallesi'nde topladıkları kömürleri patpat olarak tabir edilen tarım aracına yükleyip eve dönerken, yol üzerinde gördükleri kiraz ağacı yanında durdu.

7 AYLIK HAMİLE KADIN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

7 aylık hamile Gamze Şişekıran, biraz kiraz topladıktan sonra ailesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Oktay Keser'in (50) kullandığı otomobil hızla çarptı.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN VE BEBEĞİNİN DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, ailesi tarafından yoldan durdurdukları başka otomobille Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şişekıran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, karnındaki bebeğin de iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Oktay Keser, sevk edildiği savcılıkta serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada