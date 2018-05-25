HAMİLE KADINA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Tekirdağ'da yolda kiraz toplayan 7 aylık hamile kadın, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameralara anbean kaydedildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki 7 aylık hamile kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
AİLE, PATPAT ARACIYLA YOL KENARINDA DURDULAR
Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Geçimlerini kömür toplayarak sağlayan Şişekıran Ailesi'nin fertleri, Şahin Mahallesi'nde topladıkları kömürleri patpat olarak tabir edilen tarım aracına yükleyip eve dönerken, yol üzerinde gördükleri kiraz ağacı yanında durdu.
7 AYLIK HAMİLE KADIN KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
7 aylık hamile Gamze Şişekıran, biraz kiraz topladıktan sonra ailesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Oktay Keser'in (50) kullandığı otomobil hızla çarptı.
HASTANEYE KALDIRILAN KADIN VE BEBEĞİNİN DURUMU İYİ
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, ailesi tarafından yoldan durdurdukları başka otomobille Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şişekıran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, karnındaki bebeğin de iyi olduğu belirtildi.
KAZA ANI KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Oktay Keser, sevk edildiği savcılıkta serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yasak Aşkı Uğruna Parmaklıklara Sıkışan Adam: Sonuna Kadar Arkasındayım
- İsrail, 1915 Olaylarının Soykırım Olarak Tanınması Konusunu Meclis Gündemine Aldı
- Beyaz Ette Büyük Kriz! 20 Günlük Tavuk Kaldı, Fiyatlar İki Katına Çıkacak
- Sp Lideri Karamollaoğlu, Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi: E-Miting Yaptı
- Sürücülere Müjde! Geçiş İhlali Cezalarına Yüzde 60 İndirim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Papa'dan İslam Çıkışı: Terörle Yan Yana Anılması Yalan Ve Saçmalık
- Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin
- Otobanda Tehlikeli Oyun! Aniden Tır'ın Önüne Atladı
- İsrail'den Bir Skandal Karar Daha! Batı Şeria'da 2 Bin 500 Yasa Dışı Yerleşim İnşa Edecek
- Yüz Tanıma Teknolojisi İle Tespit Edilen 3 Suçluyu Konserde Yakaladılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar