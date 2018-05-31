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Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
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Halka tuvalet kağıdı uyarısı: Başkanın olduğu sayfaları kullanmayın

HALKA TUVALET KAĞIDI UYARISI: BAŞKANIN OLDUĞU SAYFALARI KULLANMAYIN

Türkmenistan polisi, ülkenin lideri Kurbangül Berdimuhammedov'ın fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin tuvalet kağıdı olarak kullanılmasını engellemek için harekete geçti.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın(8/10)4

Türkmenistan'ın batısındaki Balkan bölgesinde, polis kuvvetleri umumi tuvaletlerde ve evlerde kanıt arayışına başladı. Memurlara aynı zamanda çöplük ve atık depolama alanlarında Berdimuhammedov'ün "dışkılanmış" fotoğraflarının bulunduğu gazete kağıtları aramaları talimatı verildi.

POLİS ÇÖPLERİ KARIŞTIRIP KULLANILMIŞ GAZETE ARIYOR

Bu alanlarda görevlendirilen özel memurlardan, çöpleri karıştırması, dışkı örneği olan gazeteleri tespit etmesi ve abonelik kodunu polise bildirmesi isteniyor.

Fergana internet sitesi, suçlu bulunan kişilere, "cumhurbaşkanının imajını zedelemekten" uyarı cezası verilececeğinin öğrenildiğini de yazdı.

Türkmenistan'da gazeteler zorunlu abonelikle satılıyor.

KRİZ YÜZÜNDEN TUVALET KAĞIDI YERİNE GAZETE KULLANIMI ARTTI

Novosti Turkmenistana sitesinde haberle ilgili yer alan bir değerlendirmeye göre ise hakkında tutanak yazılacak Türkmenlerin sayısı bu soruşturma sonunda oldukça çok olacak. Çünkü ekonomik kriz nedeniyle halk, parasını tuvalet kağıtlarına harcamıyor.

OLMADIĞI SAYFA NEREDEYSE YOK

Haberdeki bir ifadeye göre, Türkmenler zorunlu abonelikle aldıkları gazeteleri tuvalet kağıdı olarak kullanıyor ve o gazetelerde Kurbangül Berdimuhammedov'un fotoğrafının olmadığı bir bölüm bulmak zor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre Berdimuhammedov, "dünyanın en baskıcı ülkelerinden birini" yönetiyor. Türkmen hükümeti, liderin imajını yönetebilmek için medya ve internet erişimi üzerinde sıkı kontrol sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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