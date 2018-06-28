İYİ Parti Kayseri eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ''295 sizi aldatmasın. Recep Beyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP'ye de bel bağlamaz" dedi.

İYİ Parti Kayseri eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "295 sizi aldatmasın. Recep Beyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP'ye de bel bağlamaz" diyerek, AK Parti'nin Milletvekili transferi yapacağını iddia etti.

"MİLLET İTTİFAKI'NA GİRMEMİZ GELEN BÜTÜN OYLARI GERİ ÇEVİRDİ"

Halaçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millet ittifakına girmemiz gelen bütün oyları geri çevirdi. Seçime tek başına girsek yüzde 17, Cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20'lerde oy alacaktı" diyerek şu analizi yaptı:

HALAÇOĞLU "NEREDE HATA YAPILDI?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

"Nerede hata yapıldı? Bir tanesi tabanda bizzat Genel Başkan'ın söylediği gibi yüzde 17 kemik oy vardı. Rüzgar Genel Başkan'dan yanaydı. Öyleyse nasıl kaybettik. Tabanımızı oluşturan milliyetçi-ülkücü camianın duayenleri listede yer almadı. Listeye neredeyse partinin kuruluşunda hiç fonksiyonu olmayan bir kısım kişiler konuldu. Bu sebeple MHP'den gelen önemli bir kısım yeniden oraya oy verdi. İYİ Parti siyasi arenada yeni bir partiye ihtiyaçtan doğdu. Güvenilir bir kadro olarak İYİ Parti görüldü ve buraya küskün CHP'liler ve AKP'den memnun olmayan sağ oylar geçiş yaptı.

"GEREKSİZ YERE İTTİFAKA GİRDİ"

Ancak, İYİ Parti'nin gereksiz yere ittifaka girmesi bütün gelen oyları geri çevirdi. Sağ oylar ittifakta CHP olduğu için geri döndü. CHP'den gelen oylar da ittifakta CHP olduğu için zaten ha o, ha bu denerek İYİ Parti'ye verilmedi. Sayın Genel Başkan sağdan CHP'ye oy verilmeyeceğini bizzat söylemedi mi? Böyle bir durumda İYİ Parti'nin özelliği neydi ki daha fazla oy alabilsin. Zaten meydan ve para sorunu en başından beri vardı. Buna rağmen yapılan anketlerde oyumuz hep yüzde 18'in üstünde çıktı. Genel Başkan'ın oyları daha da yüksekti.

"8-10 MİLLETVEKİLİNİ PARTİSİNE KATAR VE MHP'YE DE BEL BAĞLAMAZ"

Belirttiğim hataları yapmayıp tek başımıza seçime girseydik partimiz yüzde 17, Cumhurbaşkanı adayımız da yüzde 20'lerde oy alacaktı. 295 sizi aldatmasın. Recep Bey'i iyi tanıyanlar bilir ki 8-10 milletvekilini partisine katar ve MHP'ye de bel bağlamaz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk dönemindeki kuruluş felsefesine göre modernize etme, dinimizi siyasetin çirkefliğinden kurtarma, aklı hakim kılma, ilim ve fenni ve liyakati ön plana çıkarma, halkı biat kültüründen kurtarma hedefiyle çıktığımız ve mücadele ettiğimiz yolda başarılı olamadık. Zira hedefimiz 43 milletvekili ile Meclis'e girmek değildi. O Meclis'te muhalefetin bir etkisi olmayacaktır. Bunu kısa zamanda hepiniz göreceksiniz.

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Kaynak: haberinburada