HAKKINDA 'İŞKENCECİ' HABERLERİ ÇIKAN HASPEL İÇİN TRUMP DEVREYE GİRDİ!
Twitter hesabını aktif kullanan Donald Trump, Amerikan senatosuna hakkında işkenceci haberleri çıkan CIA Direktör adayı Gina Haspel'i onaylamaları çağrısını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan ABD Senatosu'na Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktör adayı Gina Haspel'i onaylamaları çağrısı yaptı.
TWITTER'DAN YAZDI
Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gina Haspel CIA'deki cesur adam ve kadınlarımızın lideri olmaya bir adım daha yaklaştı. Kendisi olağanüstü vasıflı bir aday ve Senato kendisini hemen onaylamalı. Muhteşem ülkemizin güvenliği için kendisine ihtiyacımız var! #ConfirmGina (Gina'yı onayla)" dedi.
OYLAMA YAPILACAK
11 Eylül sonrası "terör' zanlılarının kaçırılıp esir alınarak işkenceden geçirmesi programının yöneticilerinden biri olduğu ve "waterboarding" işkence yöntemini kullandırdığına dair haberler çıkan Gina Haspel, 9 Mayıs'ta başlayan onay sürecinde, dün Senato İstihbarat Komisyonu'ndan ilk onayı aldı. Haspel için önümüzdeki günlerde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya gidilecek.
Kaynak: haberinburada
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