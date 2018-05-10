HAKKARİLİLERE SESLENEN İNCE, KÜRSÜDEN MAL VARLIĞINI AÇIKLADI
Hakkari mitinginde konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mal varlığını açıkladı: Bir tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil, babamızdan üç beş bir şeyler kaldı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari'de yaptığı mitingte mal varlığını paylaştı. İnce "5 yıl sonra bir daha dağıtacağım, neyim artmış neyim azalmış. Size söz veriyorum; siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim" dedi.
Muharrem İnce şunları söyledi:
MAL VARLIĞINI AÇIKLADI: EVİM KİRA DEĞİL
"Bir ilki başlatalım. Geçen gün bana "gariban" dedi. Ben sayın Erdoğan'dan 5 ay fazla vekillik yaptım. Şimdi başbakanla milletvekilinin maaşın üç aşağı beş yukarı aynı. Bir tane çocuğum var, eşim öğretmen, evim kira değil, babamızdan üç beş bir şeyler kaldı, oda rahmetli oldu. Türkiye'nin en ucundan mal beyanımı paylaşıyorum. YSK'ya verdik ama gizli verdik. YSK bilecek de Hakkari'dekiler neden bilmesin? 5 yıl sonra bir daha dağıtacağım, neyim artmış neyim azalmış. Size söz veriyorum; siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim."
"5 YIL CUMHURBAŞKANLIĞI YAPIP EMEKLİ OLACAĞIM"
"İstediğim şey ne biliyor musunuz; 5 yıl cumhurbaşkanlığı yapıp bu milleti barıştırıp bu milletin ekonomisi büyütüp eğitim sorunlarını, sağlık sorunlarını çözüp 5 yıl sonra emekli bir cumhurbaşkanı olarak torunlarıyla birlikte sabah Sümbül Dağına bakarak demli bir çay içmek istiyorum. Bana bir avuç pirinç verin size bir kazan pilav yapayım ondan..."
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Kaynak: haberinburada
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