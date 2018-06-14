HAKKARİ'DEN ACI HABER! 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALANDI
Son dakika... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.
GÜDÜMLÜ FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLENDİ
Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kaydedildi. Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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