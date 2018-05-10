HAKKARİ'DE KONUŞAN İNCE'NİN DEMİRTAŞ SÖZLERİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Hakkari mitinginde vatandaşlara hitap eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı olmaz" deyince büyük alkış topladı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari mitinginde vatandaşlara hitap etti.
BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Dün HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden İnce'nin mitingde Demirtaş ile ilgili kullandığı ifadeler alanı dolduran kalabalıktan büyük alkış aldı.
İnce, Demirtaş ile ilgili şunları söyledi:
"TUTUKLU ADAY OLMAZ"
Burada bir güreş var. Birinin eli bağlıyken güreş olur mu? Ahmet Türk, tutukluyken milletvekili adayı oldu ve serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı adayı tutuklu olmaz kardeşim. Gelsin yarışsın. Ben onun partisine oy verecek değilim. Ama adaletsizlik, istemem. Erdoğan yasaklıydı. Erdoğan milletvekili olsun diye 8 kez oy verdim. Temel Bey bir yerde gezecek, Meral Hanım bir yerde gezecek, Selahattin Bey bir yerde gezecek. Bu taraf tutuma değildir. Bu insanlıktır, vicdandır, adalettir.
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Kaynak: haberinburada
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