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HAKKARİ'DE ASKERİ KONVOYA ROKETATARLI SALDIRI: 6 ASKERİMİZ YARALANDI


Hakkari'de askeri konvoya roketatarlı saldırı: 6 askerimiz yaralandı
Tarih : 19 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : Hakkari'de Askeri Konvoya Roketatarlı Saldırı: 6 Askerimiz Yaralandı(5/10)1

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin askeri konvoya düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 askerimiz yaralandı.

KONVOYA DÜZENLENEN ROKETATARLI SALDIRIDA 6 ASKERİMİZ YARALANDI

Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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