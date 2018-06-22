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Hakkari Çukurca'daki saldırıda ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu

HAKKARİ ÇUKURCA'DAKİ SALDIRIDA AĞIR YARALANAN BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Hakkari Çukurca'da 14 Haziran'da üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir askerimiz kurtarılmayarak şehit oldu.

Tarih : 22 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Hakkari Çukurca'daki Saldırıda Ağır Yaralanan Bir Askerimiz Şehit Oldu(7/10)3

Hakkari Çukurca'da 14 Haziran'da ağır yaralanan bir asker kurtarılmayarak şehit oldu. PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

AĞIR YARALANAN BİR ASKERİMİZ KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

"14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri kırsalında bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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