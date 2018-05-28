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Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek
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Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek

HAKEM ALİ PALABIYIK, AZERBAYCAN - KIRGIZİSTAN MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 29 Mayıs'ta oynanacak Azerbaycan - Kırgızistan özel maçında düdük çalacak.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek(10/10)6

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan ile Kırgızistan A Milli Futbol Takımları arasında 29 Mayıs Salı günü oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

YARDIMCILARI SERKAN OLGUNCAN VE ÇAĞLAR UYARCAN

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakem  Ali  Palabıyık  Azerbaycan  -  Kırgızistan  Maçını  Yönetecek    haber

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