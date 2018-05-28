HAKEM ALİ PALABIYIK, AZERBAYCAN - KIRGIZİSTAN MAÇINI YÖNETECEK
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 29 Mayıs'ta oynanacak Azerbaycan - Kırgızistan özel maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan ile Kırgızistan A Milli Futbol Takımları arasında 29 Mayıs Salı günü oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.
YARDIMCILARI SERKAN OLGUNCAN VE ÇAĞLAR UYARCAN
Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İstanbul
Kaynak: haberinburada
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