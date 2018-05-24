Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi
Muharrem İnce, Boyacının Yanına Oturup Ayakkabısını Boyadı
Osmanlı'nın Savaşa Hazırlandığı Kocayayla Turizme Açılıyor
Süper Ligin Korkulu Rüyası Mersin İdmanyurdu, Yok Oluyor
İcralık Olan Kibariye'ye Bir Darbe Daha: Eşinin Sevgilisi Hamile Kaldı
Galatasaray'ın Kiraladığı Carole, Sevilla İle Davalık Oldu
Dombra'nın Mimarının Bestelediği Yeni Seçim Müziği Görücüye Çıktı
Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!
Aleyna Tilki, Yönetmen Koltuğuna Oturduğu Klip Çekimlerinde Çalışanları Bıktırdı
Fenerbahçeli Valbuena: İstanbul'da Mutluyum
Sgk'dan Emeklilere Müjde! Eksik Ödenen Maaşlar Toplu Yatırılacak
Japonların Rüyası Gerçek Oldu
Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
'belediyeler De Hevesleniyor' Deyip Sert Çıktı: İşinizi Yapın Kardeşim
Hakan'ın Kulübü Yine Satılıyor
Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Uçağı Belediye İstiyor
Ukrayna'da 298 Kişiye Mezar Olan Uçağı Rus Füzesi Düşürmüş
Bahçeli'den Çakıcı Çıkışı: Demirtaş Kadar Suçlu Değil, Serbest Kalmalı

Hakan'ın kulübü yine satılıyor

HAKAN'IN KULÜBÜ YİNE SATILIYOR

Amerikan iş adamı Stephen Ross, İtalyan ekibi Milan'ı Çinlilerden satın almak için harekete geçti.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Hakan'ın Kulübü Yine Satılıyor(8/10)4

Son yıllarda istikrarsız bir mali tablo ve sıkıntılı günler yaşayan Milan'da hareketli günler yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl Çinli iş adamı Yonghong Li tarafından satın alınan ancak ekonomik anlamda daha da karmaşık günler geçiren Milan, son olarak UEFA Finansal Fair Play sıkıntısı ile uğraşıp ve UEFA ile anlaşma zemini bulamamıştı.

ÇİNLİ İŞ ADAMI 300 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

NFL'den Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross, İtalyan devini satın almak için harekete geçti. İtalya basınında yer alan haberlerde, Çinli iş adamı Li'nin Ekim ayından beri hisseleri kiralayan Elliot Management'a 300 milyon euroluk bir geri döneme yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

ÇİNLİLER 800 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Çinli iş adamı Yonghong Li ile anlaşmaya yakın olan Miami Dolphins'in sahibi, 1 milyar euroluk bir meblağı gözden çıkarmak zorunda da kalabilir. Daha önce 800 milyon euro civarında Berlusconi'den Çinli şirkete geçen Milan için Stephen Ross'un en yüksek teklifle geldiği de belirtiliyor.

ROSS'UN SERVETİ 12 MİLYAR DOLAR

Forbes'un haberine göre Stephen Ross'un, Milan için ciddi bir araştırma yaptığı ve satın alma potansiyelini sorguladığı kaydedildi. Ross'un servetinin 12 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hakan  In  Kulübü  Yine  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER