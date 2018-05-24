Son yıllarda istikrarsız bir mali tablo ve sıkıntılı günler yaşayan Milan'da hareketli günler yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıl Çinli iş adamı Yonghong Li tarafından satın alınan ancak ekonomik anlamda daha da karmaşık günler geçiren Milan, son olarak UEFA Finansal Fair Play sıkıntısı ile uğraşıp ve UEFA ile anlaşma zemini bulamamıştı.

ÇİNLİ İŞ ADAMI 300 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA

NFL'den Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross, İtalyan devini satın almak için harekete geçti. İtalya basınında yer alan haberlerde, Çinli iş adamı Li'nin Ekim ayından beri hisseleri kiralayan Elliot Management'a 300 milyon euroluk bir geri döneme yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

ÇİNLİLER 800 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Çinli iş adamı Yonghong Li ile anlaşmaya yakın olan Miami Dolphins'in sahibi, 1 milyar euroluk bir meblağı gözden çıkarmak zorunda da kalabilir. Daha önce 800 milyon euro civarında Berlusconi'den Çinli şirkete geçen Milan için Stephen Ross'un en yüksek teklifle geldiği de belirtiliyor.

ROSS'UN SERVETİ 12 MİLYAR DOLAR

Forbes'un haberine göre Stephen Ross'un, Milan için ciddi bir araştırma yaptığı ve satın alma potansiyelini sorguladığı kaydedildi. Ross'un servetinin 12 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada