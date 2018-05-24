HAKAN'IN KULÜBÜ YİNE SATILIYOR
Amerikan iş adamı Stephen Ross, İtalyan ekibi Milan'ı Çinlilerden satın almak için harekete geçti.
Son yıllarda istikrarsız bir mali tablo ve sıkıntılı günler yaşayan Milan'da hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz yıl Çinli iş adamı Yonghong Li tarafından satın alınan ancak ekonomik anlamda daha da karmaşık günler geçiren Milan, son olarak UEFA Finansal Fair Play sıkıntısı ile uğraşıp ve UEFA ile anlaşma zemini bulamamıştı.
ÇİNLİ İŞ ADAMI 300 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA
NFL'den Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross, İtalyan devini satın almak için harekete geçti. İtalya basınında yer alan haberlerde, Çinli iş adamı Li'nin Ekim ayından beri hisseleri kiralayan Elliot Management'a 300 milyon euroluk bir geri döneme yapma zorunluluğu olduğu ifade edildi.
ÇİNLİLER 800 MİLYON EUROYA ALMIŞTI
Çinli iş adamı Yonghong Li ile anlaşmaya yakın olan Miami Dolphins'in sahibi, 1 milyar euroluk bir meblağı gözden çıkarmak zorunda da kalabilir. Daha önce 800 milyon euro civarında Berlusconi'den Çinli şirkete geçen Milan için Stephen Ross'un en yüksek teklifle geldiği de belirtiliyor.
ROSS'UN SERVETİ 12 MİLYAR DOLAR
Forbes'un haberine göre Stephen Ross'un, Milan için ciddi bir araştırma yaptığı ve satın alma potansiyelini sorguladığı kaydedildi. Ross'un servetinin 12 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
- Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi
- Muharrem İnce, Boyacının Yanına Oturup Ayakkabısını Boyadı
- Ankara'da Mahkemede Baro Başkanı'na Saldıran Hakim: Sen Kimsin!
- Trabzon'da Yürekleri Ağza Getiren Uçağı Belediye İstiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Saddam Hüseyin'in Özel Olarak Yaptırdığı Altın Yat Otel Oldu
- Bebek Havuzda Ters Dönüp Suya Battı, Görevli Fark Etmeyince Uzun Süre Nefessiz Kaldı
- Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
- Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar