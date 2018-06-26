HAKAN SABANCI'NIN BİN GÜL GÖNDERDİĞİ MERVE BOLUĞUR, MURAT DALKILIÇ'IN ALDIĞI BİLEKLİKLE POZ VERDİ
Hakan Sabancı ile yaşadığı 10 günlük ilişkiden ihanete uğrayan ve Sabancı'nın bin gül göndererek gönlünü almaya çalıştığı Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın hediye ettiği bileklikle poz verdi.
Çapkınlıkları ile sık sık magazin gündemine gelen Hakan Sabancı, geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başladı. Ancak ikilinin aşkları Sabancı'nın ihanetiyle bitti. İhanetin ardından Sabancı'nın Boluğur'a bin adet gül gönderdiği iddia edildi. Ancak tüm bunlar yaşanırken Boluğur hala Murat Dalkılıç'ın kendisine hediye ettiği su yol bileklikle poz vermeye devam etti.
BİN GÜL GÖNDERDİ
İhanetin ardından pişmanlık yaşayan Hakan Sabancı, sevgilisine bin adet gül gönderdi. Ancak bu jest karşısında yumuşamayan oyuncu, eski eşi Murat Dalkılıç'ın kendisine hediye olarak aldığı bileklik poz vererek Instagram hesabından paylaştı.
Merve Boluğur'un, eğer iddialar doğruysa Hakan Sabancı'ya ne yanıt vereceği, onu affedip affetmeyeceği merak konusu oldu.Merve Boluğur ve Hakan Sabancı
Kaynak: haberinburada
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