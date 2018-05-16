ABD'de devam eden ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın karar duruşması Türkiye saatiyle 17.00'de başladı.

KARARIN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan ve jüri heyetinin kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için Hakim Richard Berman'ın kararı bugün açıklaması bekleniyor.

HAKİM BERMAN: KARARIN AÇIKLANMASI 2 SAATİ BULABİLİR

Courthouse News muhabiri Adam Klasfield, gelişmeleri Twitter üzerinden aktarmaya başladı. Klasfield, Hakan Atilla ve Hakim Richard Berman'ın mahkeme salonuna girdiğini belirtti. Berman'ın kararın açıklanması ile ilgili "Ele alınacak çok konu var. Bu belki bir belki iki saat daha uzayabilir." dedi.

Kaynak: haberinburada