HAİN SALDIRIDA ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!
Bitlis'te açtıkları ateş sonucu 1 askerimizi şehit eden 2 askerimizi de yaralayan 3 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te bir askerin şehit edildiği, 2 askerin yaralandığı saldırının faili 3 PKK'lı terörist, Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.
GÖRÜNTÜLENEN 3 TERÖRİSTE OPERASYON DÜZENLENDİ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan'ın kuzeyinde yer alan Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınmasının ardından söz konusu bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.
ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristlerin, Bitlis'te yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu belirlendi.
2 ASKER YARALANMIŞTI
Bitlis Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, iki asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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