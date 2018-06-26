Hain Saldırıda Askerimizi Şehit Eden 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Ak Parti Myk Ve Mkyk Cuma Günü Toplanacak
Saadet Kontenjanından Chp Adayı Olan İsim, Seçim Kampanyası Yapmadan Vekil Oldu
Güner Özkul'dan İtiraf: Babam Hep Çalıştığı İçin Yatılıda Büyüdüm
'ince Başarılı Mı?' Diye Sordular, Cevabı Chp'li Seçmeni Çıldırttı
Meteoroloji'nin İstanbul'a Yaptığı Dolu Uyarısından Sonra Kapalı Otoparklar Doldu Taştı!
Türkiye'nin İlk Millet Bahçesi Antalya'da Olacak
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Kutlayacak Mısınız? Sorusuna Yanıt Verdi: Neyini Kutlayayım!
Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
Akşener Seçimden Sonra İlk Kez Konuştu: Aldığımız Sonuç Kazanımdır
Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın Babası Hayatını Kaybetti
Ankara'da, 8 Yaşındaki Eylül'ün Kaybolmasıyla İlgili 1 Kişi Tutuklandı
Korgeneral Metin'in Köyünde İnce'ye Çıkan 1 Oyu Sahibi Merak Konusu
Fenerbahçe, Yarın Phillip Cocu İle Sözleşme İmzalayacak
Açlık Sınırı Bin 714 Lira, Yoksulluk Sınırı 5 Bin 584 Lira
Galatasaraylı Taraftarların Rüyası Gerçek Oluyor
Mhp'den Dikkat Çeken Açıklama: Ak Parti İle Pazarlık Etmeyeceğiz!
İbrahim Kalın, Erdoğan'ı Tebrik Etmiyorum Diyen Abd'li Temsilciye Sert Çıktı: Çeneni Kapat

Hain saldırıda askerimizi şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi!

HAİN SALDIRIDA ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Bitlis'te açtıkları ateş sonucu 1 askerimizi şehit eden 2 askerimizi de yaralayan 3 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Hain Saldırıda Askerimizi Şehit Eden 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!(9/10)5

Bitlis'te bir askerin şehit edildiği, 2 askerin yaralandığı saldırının faili 3 PKK'lı terörist, Siirt'in Şirvan ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLENEN 3 TERÖRİSTE OPERASYON DÜZENLENDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şirvan'ın kuzeyinde yer alan Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsünün alınmasının ardından söz konusu bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin, Bitlis'te yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit düştüğü, 2 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu belirlendi.

2 ASKER YARALANMIŞTI

Bitlis Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonu"nda dün teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit olmuş, iki asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hain  Saldırıda  Askerimizi  Şehit  Eden  3  Terörist  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER