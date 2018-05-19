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Hafriyat Kamyonu, Otomobili Bariyerlere Sıkıştırdı: 1'i Ağır 2 Yaralı

HAFRİYAT KAMYONU, OTOMOBİLİ BARİYERLERE SIKIŞTIRDI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Ümraniye'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Hafriyat Kamyonu, Otomobili Bariyerlere Sıkıştırdı: 1'i Ağır 2 Yaralı(7/10)3

Ümraniye'de bir hafriyat kamyonu, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

KAMYON, OTOMOBİLİ BARİYERLERE SIKIŞTIRDI

Şile Yolu Üsküdar İstikametinde meydana gelen kazada seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, otomobili bariyerlere sıkıştırdı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken otomobili kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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