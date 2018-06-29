HADİSE'NİN PARASI MI BİTTİ? SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI!
Hadise'nin 3 gün arayla aynı kıyafetle fotoğraf paylaşması takipçilerinin aklına "Hadise'nin parası mı bitti" sorusunu akıllara getirdi.
24 Haziran seçimleri için sandık başına geçen Hadise siyah beyaz elbisesiyle paylaşım yapmıştı. Hadise'nin 3 gün sonra aynı kıyafetle fotoğraf paylaşması takipçilerinin aklına "Hadise parası mı bitti" sorusunu akıllara getirdi.
HADİSE'NİN PARASI MI BİTTİ?
En son seçim zamanı siyah beyaz kıyafetli fotoğrafıyla nstagram hesabından paylaşım yapan Hadise, 4 gün sonra aynı elbiseyle paylaşım yaptı. Hadise'nin paylaşımın ardından takipçilerinin aklına 'Hadise'nin parası mı" bitti sorularını akıllara getirdi.
BODRUM'DAKİ PLAJINA İKİ KEZ HACİZ GELMİŞTİ
Ünlü sanatçı Hadise'nin Bodrum'da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik olmuştu.Hadise'nin 24 Haziran'da paylaştığı fotoğraf Hadise'nin 27 Haziran'da paylatığı fotoğraf
Kaynak: haberinburada
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