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Hadise'den Konserinde Kadın Hayranlarına Tavsiye: Kendinizi Ezdirmeyin

HADİSE'DEN KONSERİNDE KADIN HAYRANLARINA TAVSİYE: KENDİNİZİ EZDİRMEYİN

Antalya'da sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Hadise konserinde kadın hayranlarına ''kendinizi ezdirmeyin'' tavsiyesinde de bulundu.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 00:00
Puan Ver : Hadise'den Konserinde Kadın Hayranlarına Tavsiye: Kendinizi Ezdirmeyin(10/10)6

Antalya'da sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Hadise konserinde kadın hayranlarına "kendinizi ezdirmeyin" tavsiyesinde de bulundu.

HADİSE'DEN KADIN HAYRANLARINA TAVSİYE

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Hadise sahneye çıktı. Yat Limanı'ndaki konsere, ilçede tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, dansıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sıcak havaya karşı Hadise'nin sahne önüne kurulan vantilatörlerle önlem aldığı gözlendi.

Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı. Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini vurgulayan Hadise, "Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, 'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım" diye konuştu.

'KADINA, ASKERLERİMİZE ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'

Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans" diyerek, sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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