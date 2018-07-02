HADİSE'DEN KONSERİNDE KADIN HAYRANLARINA TAVSİYE: KENDİNİZİ EZDİRMEYİN
Antalya'da sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Hadise konserinde kadın hayranlarına ''kendinizi ezdirmeyin'' tavsiyesinde de bulundu.
Antalya'da sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Hadise konserinde kadın hayranlarına "kendinizi ezdirmeyin" tavsiyesinde de bulundu.
HADİSE'DEN KADIN HAYRANLARINA TAVSİYE
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Hadise sahneye çıktı. Yat Limanı'ndaki konsere, ilçede tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, dansıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sıcak havaya karşı Hadise'nin sahne önüne kurulan vantilatörlerle önlem aldığı gözlendi.
Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı. Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini vurgulayan Hadise, "Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, 'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım" diye konuştu.
'KADINA, ASKERLERİMİZE ŞİDDETE SIFIR TOLERANS'
Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans" diyerek, sözlerini tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dışişleri, Mehmetçik'in Ne Zaman Afrin'den Çekileceğini Açıkladı
- Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı
- Yks'ye Giren Öğrencinin Söyledikleri Gündeme Oturdu: Amacım Falan Yok
- Zehirli Mantar Dede İle İki Torununu Hayattan Kopardı
- Kahreden Haber! Silah Kazasında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Korkunç Trafik Kazası: 44 Kişi Öldü, Sayının Artmasından Korkuluyor
- 50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!
- Hollandalı Liderden Haddini Aşan Türkiye Çıkışı!
- Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı
- Ayakkabısına Kamera Koyan Röntgenci Sapığı, Patlayan Batarya Ele Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar