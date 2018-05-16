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Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice De Dahil Oldu: 5 Tl Vereyim De Sus
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Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice de Dahil Oldu: 5 TL Vereyim de Sus

HADİSE-SERHAT AKIN TARTIŞMASINA HATİCE DE DAHİL OLDU: 5 TL VEREYİM DE SUS

Hadise'nin Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını öğrenen şarkıcı Hatice, "1 lira için mi çıkardın, ben sana 5 lira vereyim de sus" dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Hadise-Serhat Akın Tartışmasına Hatice De Dahil Oldu: 5 Tl Vereyim De Sus(7/10)3

Hadise ve Serhat Akın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olmaya başladı. Instagram'da Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski futbolcuya 1 TL'lik dava açtığı yönündeki haberlerini okuyan Hatice, konuya tepkisiz kalamadı.

"1 LİRA İÇİN Mİ?"

Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."

"HAKSIZ MIYIM?"

"Çirkindi, sonradan açıldı" diyerek Hadise'yi kızdıran Serhat Akın, yıllar önce ünlü şarkıcı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" diye sordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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