Hadise ve Serhat Akın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olmaya başladı. Instagram'da Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski futbolcuya 1 TL'lik dava açtığı yönündeki haberlerini okuyan Hatice, konuya tepkisiz kalamadı.

"1 LİRA İÇİN Mİ?"

Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."

"HAKSIZ MIYIM?"

"Çirkindi, sonradan açıldı" diyerek Hadise'yi kızdıran Serhat Akın, yıllar önce ünlü şarkıcı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" diye sordu.

Kaynak: haberinburada