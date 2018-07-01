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Hadise Konserine Giderken Kaza Yapan İki Genç Öldü
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Hadise Konserine Giderken Kaza Yapan İki Genç Öldü

HADİSE KONSERİNE GİDERKEN KAZA YAPAN İKİ GENÇ ÖLDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıkan iki genç, otomobille çarpıştıkları kazada yaşamını yitirdi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 11:00
Puan Ver : Hadise Konserine Giderken Kaza Yapan İki Genç Öldü(8/10)4

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıkan Arif Akman (17) ve Yusuf Yılmaz (19), otomobille çarpıştıkları kazada yaşamını yitirdi.

HADİSE KONSERİNE GİDİYORLARDI

Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde oturan Yusuf Yılmaz(19) ve Arif Akman(17), dün akşam ilçe merkezindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıktı. Gömbe Yaylası Sinekçi mevkisinde Yusuf Yılmaz ve Arif Akman'ın bulunduğu plakası ve kimin kullandığı öğrenilemeyen motosiklet, saat 20.30 sıralarında karşı yönden gelen Fevzi K.'nin kullandığı 07 ADS 93 plakalı otomobille çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada Arif Akman olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Yusuf Yılmaz, gelen 112 ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yusuf Yılmaz da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıkları, Fevzi K.'nin önündeki biçerdöveri solladıktan sonra karşıdan gelen motosikletle çarpıştığını belirtti. Kazada yaşamını yitiren Arif Akman ile Yusuf Yılmaz'ın başlarında kask olmadığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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