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Hadise Kendisine Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim Diyen Serhat Akın'a 1 Tl'lik Dava Açıyor
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Hadise Kendisine Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim Diyen Serhat Akın'a 1 TL'lik Dava Açıyor

HADİSE KENDİSİNE ESKİDEN ÇİRKİNDİ BEĞENMEMİŞTİM DİYEN SERHAT AKIN'A 1 TL'LİK DAVA AÇIYOR

Hadise, kendisi için "Eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" diyen Serhat Akın'a 1 TL'lik maddi ve manevi dava açıyor.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Hadise Kendisine Eskiden Çirkindi Beğenmemiştim Diyen Serhat Akın'a 1 Tl'lik Dava Açıyor(6/10)2

Hadise, eski futbolcu Serhat Akın'ın, "Eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" sözlerini mahkemeye taşıyor. Şarkıcı, "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın" sözleriyle sert karşılık verdiği Akın'ın "Yanlış anlaşıldıysam affola" özrünü kabul etmedi.

1 TL'LİK DAVA AÇIYOR

Hadise, kadınlara örnek olsun diye eski futbolcuya, 1 TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. Açıklamalarından dolayı sosyal medyada tepki çeken Akın, önceki gün Hadise'yle tanışma anında çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" notunu yazdı. Bu hareketi yüzünden takipçileri tarafından eleştirilen eski futbolcuya Instagram'dan, "Haksızsın, sen de kertenkeleye benziyormuşsun" ve "Burnunu çek, Hadise'yi görelim" gibi yüzlerce mesaj geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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