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Güzel Sunucu Söz Verdi: Kupayı Alırsak Ekrana Çıplak Çıkacağım!
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Güzel sunucu söz verdi: Kupayı alırsak ekrana çıplak çıkacağım!

GÜZEL SUNUCU SÖZ VERDİ: KUPAYI ALIRSAK EKRANA ÇIPLAK ÇIKACAĞIM!

İngiltere'de çok seyredilen Countdown isimli yarışma programının güzel sunucusu Rachel Riley, İngiltere'nin Dünya Kupasını kazanması halinde ekrana çıplak halde çıkma sözü verdi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Güzel Sunucu Söz Verdi: Kupayı Alırsak Ekrana Çıplak Çıkacağım!(5/10)1

Güzel İngiliz sunucu Rachel Riley, İngiltere Dünya Kupasını kazanırsa ekranların karşısında soyunma sözü verdi. Hayranlarını heyecanlandıran güzel sunucu, müjdeyi hayranlarına Twitter'dan verdi.

TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

32 yaşındaki sunucunun bu açıklamasından sonra Twitter takipçi sayısından patlama yaşandı. Kullanıcılar İngiltere'nin başarısı için Twitter'dan #ComeOnEngland (Haydi İngiltere) hasthagini paylaşmaya başladı.

52 SENEDİR KAZANAMIYOR

Uzun süredir çok seyredilen Countdown isimli programda sunuculuk yapan Riley'nin programa çıplak bir şekilde çıkması için İngiltere'nin 1966'dan sonra ilk defa kupayı kazanması lazım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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