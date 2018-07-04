Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! İspanyol futbol adamı Guti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu.

"EVİM BEŞİKTAŞ'TA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLAYACAĞIM"

Guti'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkürler."

Kaynak: haberinburada