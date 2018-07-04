GUTİ HERNANDEZ, BEŞİKTAŞ'I RESMEN AÇIKLADI!
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! İspanyol futbol adamı Guti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu.
"EVİM BEŞİKTAŞ'TA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLAYACAĞIM"
Guti'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkürler."
Kaynak: haberinburada
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