GUTİ, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük teklifinde bulunduğu Guti Hernandez'den olumlu yanıt aldı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Guti arasında Madrid'de yapılan görüşme olumlu sonuçlandı.
"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAYA HAZIRIM"
41 yaşındaki antrenör, siyah beyazlı takımında yardımcı antrenörlük görevine hazır olduğunu Başkan Orman'a aktardı. Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı ve mali konularda anlaşma sağlanması halinde İspanyol çalıştırıcı Beşiktaş'ın hazırlık kampına katılacak.
BEŞİKTAŞ'TAN 2012'DE AYRILMIŞTI
Futbolculuk kariyerini 2012'de Beşiktaş'ta noktalayan Guti, daha sonra Real Madrid altyapında antrenörlük yaptı.
Kaynak: haberinburada
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