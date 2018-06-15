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Guti, Beşiktaş'a Real Madrid'in Yıldızıyla Geliyor
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Guti, Beşiktaş'a Real Madrid'in yıldızıyla geliyor

GUTİ, BEŞİKTAŞ'A REAL MADRİD'İN YILDIZIYLA GELİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı olması beklenen Guti Hernandez, siyah beyazlı takıma gelirken Real Madrid'in yıldız futbolcusu Achraf Hakimi'yi de getirecek.

Tarih : 15 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Guti, Beşiktaş'a Real Madrid'in Yıldızıyla Geliyor(8/10)4

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti. Burada Guti Hernandez'i, Güneş'in yardımcısı olarak siyah-beyazlılara dönmeye ikna etmeye çalıştı. Real Madrid'in efsane futbolcularından olan ve eflatun-beyazlıların U19 takımını çalıştıran Guti'nin Beşiktaş'ın teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi. Başkan Orman'ın ikinci planı ise Real Madrid'in genç sağ beki Achraf Hakimi'yi bitirmekti.

FAS MİLLİ TAKIMIYLA DÜNYA KUPASINDA

İspanyol deviyle hala sözleşme yenilemeyen ve Fas Milli Takımıyla Dünya Kupasında boy gösterecek olan Hakimi'nin bağlı olduğu menajerlik şirketindeki yetkililerle Madrid'de görüşen Orman, transfer için zemin yokladı.

Faslı sağ bekin Real Madrid'in U19 takımındaki hocası olan Guti'nin de toplantıda hazır bulunduğu aktarıldı. Guti'nin Hakimi'nin gelişimi için Beşiktaş'ın en iyi tercih olacağı konusunda menajerine telkinlerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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