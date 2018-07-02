GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞUSUNUN EŞEĞİNE SAÇMA YAĞDIRDI
Konya'da öfkeli adam gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusunun eşeğine av tüfeği ile ateş açtı. Saçmalar eşeğin karın bölgesine isabet ederken, jandarma saldırgan adamı gözaltına aldı.
Konya'da öfkeli komşu gürültü yaptığı gerekçesi ile eşeğe av tüfeği ile ateş açtı. Saçmalar eşeğin karın bölgesine isabet ederken, jandarma saldırgan adamı gözaltına aldı.
EŞEĞE AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI
Konya'nın Ilgın ilçesinde Osman U., iddiaya göre gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşusu Cihan Gümüş'ün çiftliğindeki eşeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı.Olay, bugün öğle saatlerinde Büyükoba Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Osman U.,yayladaki çiftlik komşusu Cihan Gümüş'in çiftliğindeki eşeğine, gürültü yaptığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar karın bölgesine isabet eden eşek yaralandı. Eşeğinin yaralandığı fark eden Gümüş de jandarmaya haber verdi. Jandarma, Osman U.'nun ifadesine başvurdu.
SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI
Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü'nün Osman U. hakkında idari para cezai uygulayacağı öğrenildi. Yaralı eşeğinin Ilgın Belediyesi aracılığıyla Konya'da Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alınacağı ifade eden Cihan Gümüş, şunları söyledi:"Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Adam gelip vurmuş. Eşkiyalık mı yapalım? Vuran insan karşıya çiftlik yaptı. Burası mera ve biz eşeğimizle ekmeğimizi, suyumuzu taşıyoruz. Biz mağduruz."Yapılan şiddete tepki gösteren Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddetin arttığınıbelirtti. Eşeğin tedavi için Konya'ya getirilmesi için Ilgın Belediyesi'nden yardım istediklerini ifade eden Sürmeli, "Eşek, belediyeye ait araçla veteriner fakültesine getirilip, tedavi altına alınacak. Saatlerce yaralı vaziyette orada bekledi" dedi.
Kaynak: haberinburada
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