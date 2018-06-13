GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ!
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, eski Başbakan Bidzina İvanishvili ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası görevinden istifa etti.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, eski Başbakan ve iktidar partisi lideri Bidzina İvanishvili ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası istifa etti.
Kaynak: haberinburada
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