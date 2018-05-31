Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
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Gurbetçi yıldız Serdar Taşçı, transferi için İstanbul'da

GURBETÇİ YILDIZ SERDAR TAŞÇI, TRANSFERİ İÇİN İSTANBUL'DA

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da(9/10)5

2 sezondur şampiyonluğa oynayan kadrolar kuran Medipol Başakşehir, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor… Başakşehir yönetimi, futbol hayatını Rusya'da sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı'yı transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

SERDAR TAŞÇI'NIN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Sözcü Gazetesi'nin iddiasına göre Başakşehir Kulübü yeni sezon öncesindeki ilk transfer hamlesini yaptı. İstanbul ekibi, son olarak Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ile İstanbul'da transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Sözleşmesi biten ve bonservisini elinde bulunduran oyuncunun Başakşehir'le anlaşmak üzere olduğu iddia edilirken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf ses getirdi.

O fotoğrafta Serdar Taşçı'ın Başakşehir Fatih Terim Stadında olduğu görülüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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