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Gurbetçi Aile Türkiye Yolunda Kaza Geçirdi: 4 Ölü, 3 Ağır Yaralı

GURBETÇİ AİLE TÜRKİYE YOLUNDA KAZA GEÇİRDİ: 4 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Bulgaristan'da meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 19:10
Puan Ver : Gurbetçi Aile Türkiye Yolunda Kaza Geçirdi: 4 Ölü, 3 Ağır Yaralı(6/10)2

Bulgaristan'da meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

GURBETÇİ AİLE BULGARİSTAN'DA KAZA YAPTI

Bulgaristan'da meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Bulgaristan'da Filibe şehri yakınlarında Trakya Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında, Almanya'dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Filibe polisi, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini açıklamazken Almanya plakalı Volkswagen marka araçta bulunan 3 kadının ve 2 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı araçta bulunan 3 kişinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındıkları kaydedildi. Polis kaynakları, gurbetçi ailenin kullandığı aracın Bulgar plakalı bir kamyonete arkadan çarptığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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