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Günün son maçı golle başladı!

GÜNÜN SON MAÇI GOLLE BAŞLADI!

Dünya Kupası E Grubunda Sırbistan ile İsviçre karşılaşıyor. 21.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 22 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Günün Son Maçı Golle Başladı!(6/10)2

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

Saat 21.00'de başlayan mücadele Kaliningrad Stadında oynanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

SIRBİSTAN:

Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic; Mitrovic.

İSVİÇRE:

Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodríguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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