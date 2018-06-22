GÜNÜN SON MAÇI GOLLE BAŞLADI!
Dünya Kupası E Grubunda Sırbistan ile İsviçre karşılaşıyor. 21.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor.
Saat 21.00'de başlayan mücadele Kaliningrad Stadında oynanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve maç başladı.
İLK 11'LER
SIRBİSTAN:
Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic; Mitrovic.
İSVİÇRE:
Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodríguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.
Kaynak: haberinburada
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