GÜNÜN BOMBA İDDİASI: BU GECE TERSLİK OLURSA TERİM İSTİFA EDER
Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen, "Maç bittiğinde ipi göğüsleyen Galatasaray olmazsa, Terim faturayı kendine keser, istifa eder ve doğruca Bodrum'a gider." dedi.
Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen bugünkü köşe yazısında Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
Fatih Terim'li Galatasaray, bu akşam Göztepe karşısında kazanması veya berabere kalması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Ersen de bu akşamki maçta çıkacak olumsuz bir sonuçta yaşanabilecekleri kaleme aldı.
İşte Ersen'in yazısının Terim bölümü;
"Bugün Terim için özel bir gün... Tam 17 hafta sonra rakip yine Göztepe, hedef yine galibiyet. Rakipleri pusuya yatıp bir "mucize" olur mu diye beklese de, Galatasaray'ın buradan şampiyonluğu vermesi, tarihe geçecek bir dram olur.
"ŞAMPİYONLUK KAÇARSA TERİM BIRAKIR"
Futbol bu... Geçmişte ne trajediler yaşandı diyorsanız, benim de öngörüm şu; maç bittiğinde ipi göğüsleyen Galatasaray olmazsa, Terim faturayı kendine keser, istifa eder ve doğruca Bodrum'a gider. Öyle ya, imparatora da bu yakışır!"
Kaynak: haberinburada
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