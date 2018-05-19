Maskeli Hırsızlar Saniyeler İçinde Kuyumcuyu Boşalttı, Soygun Anları Kamerada
Abd'de Bir Okul Saldırısı Daha Gerçekleşti
Hafriyat Kamyonu, Otomobili Bariyerlere Sıkıştırdı: 1'i Ağır 2 Yaralı
Büyük Britanya'nın İlk Müslüman Kadın Hakemi Ülke Gündemine Oturdu
Kimliğinde Yaşını Görenler Gözlerine İnanamıyor
Bozdağ'dan, İnce'ye: Her Şeyin Kaydı Var, Gel Ve Gör
Sokaklar Doldu Taştı! Dünyanın Beklediği Düğünden İlk Kareler
Altınordu, Bir Futbolcuyu Daha Avrupa'a Gönderiyor
Merakla Beklenen Manifesto Öncesi Halay Başı Oldu
Trump'tan Kuzey Kore'ye Tehdit: Anlaşmaya Varamazsak Sonu Kaddafi Gibi Olur
Günün Bomba İddiası: Bu Gece Terslik Olursa Terim İstifa Eder
Kabus Gibi Sezon Mağlubiyetle Bitti
Abd, Suriye'nin Kuzeybatısına Yardımları Kesecek
Atatürk Anıtındaki Hdp Çelengini Parçaladı, Chp Çelengini Devirdi
Hdp'li Mithat Sancar: İkinci Tura Kalmazsak Muharrem İnce'yi Destekleriz
Özcan Deniz, Oğlunun Resmini Paylaştı: Hep Yanında Olacağım
Fethullah Gülen'in Yeğeninin Bylock Yazışmaları Ortaya Çıktı
'kaplumbağa Ölmesin' Diye Kendisini Feda Ediyordu
Ailesini Katleden Cani Adam: Görevimi Yaptım, Huzurluyum
Dünyanın İzlediği Festivalde 15 Dakika Boyunca Alkışlanan Türk

Günün bomba iddiası: Bu gece terslik olursa Terim istifa eder

GÜNÜN BOMBA İDDİASI: BU GECE TERSLİK OLURSA TERİM İSTİFA EDER

Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen, "Maç bittiğinde ipi göğüsleyen Galatasaray olmazsa, Terim faturayı kendine keser, istifa eder ve doğruca Bodrum'a gider." dedi.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Günün Bomba İddiası: Bu Gece Terslik Olursa Terim İstifa Eder(5/10)1

Milliyet Gazetesi yazarı Cemal Ersen bugünkü köşe yazısında Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Fatih Terim'li Galatasaray, bu akşam Göztepe karşısında kazanması veya berabere kalması halinde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Ersen de bu akşamki maçta çıkacak olumsuz bir sonuçta yaşanabilecekleri kaleme aldı.

İşte Ersen'in yazısının Terim bölümü;

"Bugün Terim için özel bir gün... Tam 17 hafta sonra rakip yine Göztepe, hedef yine galibiyet. Rakipleri pusuya yatıp bir "mucize" olur mu diye beklese de, Galatasaray'ın buradan şampiyonluğu vermesi, tarihe geçecek bir dram olur.

"ŞAMPİYONLUK KAÇARSA TERİM BIRAKIR"

Futbol bu... Geçmişte ne trajediler yaşandı diyorsanız, benim de öngörüm şu; maç bittiğinde ipi göğüsleyen Galatasaray olmazsa, Terim faturayı kendine keser, istifa eder ve doğruca Bodrum'a gider. Öyle ya, imparatora da bu yakışır!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Günün  Bomba  İddiası  Bu  Gece  Terslik  Olursa  Terim  İstifa  Eder    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER