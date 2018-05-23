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Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler
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Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler

GÜNEY KORELİ GAZETECİLER KUZEY KORE YOLUNDA! NÜKLEER DENEME SAHASI'NIN BOŞALTILMASINI İZLEYECEKLER

Güney Koreli gazeteciler, Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını boşaltmasını izlemek için yola çıktı. Trump'la yapılacak zirve öncesi nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı sözünü vermişti.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Güney Koreli Gazeteciler Kuzey Kore Yolunda! Nükleer Deneme Sahası'nın Boşaltılmasını İzleyecekler(8/10)4

Güney Koreli gazeteciler, Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını boşaltmasını izleyecek.

8 GÜNEY KORELİ GAZETECİ KUZEY KORE'YE YOLA ÇIKTI

Yonhap ajansı, Punggye-ri'ye davet edilen İngiliz, Rus, Çin ve ABD'li basın mensupları arasında yer alacak 8 Güney Koreli gazetecinin, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentine gitmek üzere Güney Kore'den ayrıldığını duyurdu.

Gazetecilerin, Kuzey Kore'ye Seul'deki askeri havaalanından hükümete ait uçakla gönderildiği kaydedildi. İngiliz, Rus, Çin ve ABD'li gazeteciler, dün Wonsan'a gitmek üzere Pekin'den ayrılmıştı.

TRUMP'LA YAPILACAK ZİRVE ÖNCESİ NÜKLEER SAHASI BOŞALTILACAK

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveden önce nükleer deneme sahasını boşaltacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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